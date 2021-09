Addio a Rickie Lee Reynolds (Black Oak Arkansas)  

TMZ scrive che è morto Rickie Lee Reynolds, chitarrista dei Black Oak Arkansas. Il decesso sarebbe avvenuto questa mattina, domenica 5 settembre, in ospedale, dopo una lunga malattia.



Reynolds militava nella band sin dalla formazione, avvenuta negli anni Sessanta, la cui line-up era costituita da Ronnie Smitch (voce), Harvey Jett (chitarra), Stanley Knight (chitarra), Pat Daugherty (basso) e Wayne Evans (batteria), con James Mangrum che sostituì il vocalist originario.



Fra i successi dei Black Oak Arkansas si ricordano "Uncle Lijiah", "Lord have mercy on my soul", "When electricity came to Arkansas", "Hot rod", "Up", "Giglo" e, forse il più noto di tutti, "Jim Dandy (To the rescue)".

Reynolds era rimasto nella band fino al 1976, per poi rientrarvi negli anni Ottanta.