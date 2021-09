Fripp e Toyah, "Sunday lunch" in versione transatlantica. Oggi i Doors...

I "Sunday lunch" di Robert Fripp e Toyah continuano a dispetto del fatto che il chitarrista è in tour con i King Crimson.

Hanno però provvisoriamente aggiunto al titolo "Love letters".

Ecco i primi video della serie di "lettere d'amore" di Toyah a Robert

Love letters part 1 - "Je t'aime, moi non plus"

Love letters part 2 - "I touch myself", Divinyls

Love letters part 3 - Never Wanna Fall in Love With U, nelward



Love letters part 4 - "Because the nigh", Patti Smith



Love letters part 5 - "Light my fire", Doors



ed ecco la cartolina di risposta di Robert a Toyah, suonata alla chitarra acustica



Nel frattempo, Toyah ha pubblicato un nuovo album, "Posh pop" (il disco è entrato nelle charts britanniche al numero 22):

"Posh pop" è uscito in diverse configurazioni:

CD con libretto di 24 pagine con i testi

CD con una stampa a edizione limitata autografata da Toyah

Vinile colorato "Space Grey"

Vinile colorato "Space Grey" con una stampa a edizione limitata autografata da Toyah

Deluxe Edizion CD+DVD con video album

Tracklist:

Levitate

Zoom Zoom

The Bride Will Return

Space Dance

Barefoot On Mars

Rhythm In My House

Summer Of Love

Monkeys

Kill The Rage

Take Me Home



"Levitate"



"Space dance"



"Rhythm in my house"



"Zoom zoom"



"Summer of love"