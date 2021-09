David Byrne: "Ecco le canzoni che mi fanno piangere"

Questo mese, l'ex leader dei Talking Heads ha voluto selezionare un mazzetto di canzoni "che lo fanno piangere".



David Byrne:

"Per spezzarci il cuore, una canzone e la sua interpretazione devono essere capaci di relazionarsi con chi le ascolta. Perché ci piacciono? Perché ci piace avvoltolarci nella tristezza?"

La risposta non c'è, ma potrebbe emergere ascoltando alcune delle canzoni scelte da Byrne, che vi proponiamo qui di seguito.



Boulder to Birmingham Emmylou Harris



Heart Like A Wheel Kate & Anna McGarrigle



Across the Borderline Ry Cooder



That's How I Got To Memphis Solomon BurkeI Keep a Close Watch John CaleTo Be Lonely Joan As Police Woman

My Body Is a Cage Arcade Fire



Tennis Court Lorde

River Joni Mitchell



exile (feat. Bon Iver) Taylor Swift

Just Walkin' Out the Door Willie Nelson



Why Can't He Be You Patsy Cline

Pray You Catch Me Beyonce



Mother (Ultimate Mix) John Lennon



everything i wanted Billie EilishSad Song Lou ReedA Case of You James Blake