Jimmy Page a Venezia con "Becoming Led Zeppelin": "Adoro i Rolling Stones, ma...".

Standing ovation a Venezia per Jimmy Page, arrivato al Lido per presentare "Becoming Led Zeppelin", il documentario sulla storia della leggendaria rock band presentato fuori concorso alla Mostra.

Il 77enne chitarrista ha partecipato oggi alla conferenza stampa di presentazione della pellicola, ospitata dalla Sala Grande del Palazzo del cinema, insieme al regista Bernard MacMahon (già dietro "American Epic", la serie di documentari sulla nascita della musica contemporanea negli Stati Uniti, prodotta da Jack White), che per realizzare il progetto ha recuperato diversi materiali d'archivio: "Becoming Led Zeppelin", che non ha ancora una data d'uscita, ripercorre le tappe principali della scalata al successo di Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e John Bonham. "All'inizio eravamo un po' diffidenti. Poi vedendo la cura che il regista ci stava mettendo ho capito quanto il progetto fosse accurato: il risultato finale è fedele a quelle ricerche. E il bello è che in questo film John Bonham è vivo", ha detto Jimmy Page durante la conferenza (qui sotto il video, a partire dal minuto 52.50).

Il documentario racconta i percorsi individuali dei futuri quattro componenti dei Led Zeppelin: dagli inizi, quando suonavano nei club inglesi, fino al primo incontro, nell'estate del 1968. A partire da quel momento i quattro percorsi diventano un unico percorso: nel 1969 l'album d'esordio, intitolato "Led Zeppelin", dà il via all'ascesa di una band destinata a diventare leggenda. Page ha raccontato:

"Man mano che la storia va avanti vediamo questi quattro protagonisti che si muovono sulla scena musicale anni Sessanta e si uniscono poi grazie ad un allineamento celestiale, creando un'esplosione di energia. Volevamo emergesse tutto quello che abbiamo fatto in quegli anni: non solo i dischi, le tournée, ma anche i milioni di chilometri macinati. In questo documentario ci sono tutte le risposte alle vostre domande".

A chi gli ha domandato le differenze tra i Led Zeppelin e altre band, Page ha risposto:

"Adoro i Rolling Stones, adoro Charlie Watts e il loro modo di stare insieme. Ma la vera differenza tra noi e gli altri gruppi è il fatto che con i Led Zeppelin tutto era improvvisato. Dal '68, quando ci siamo conosciuti, fino alla morte di John Bonham, tutti quei concerti, tutte le cose che facevamo insieme semplicemente succedevano perché avevamo la capacità di leggerci nella mente l'uno con l'altro. Quando John è venuto a mancare quella magia svanì: non c'era più la connessione mentale che avevamo prima. Fu una decisione dura ma inevitabile".

"Becoming Led Zeppelin" fu annunciato nel 2019, due anni fa. Il film comprende, oltre a materiale d'archivio, anche interviste inedite ai tre membri ancora in vita del gruppo, Jimmy Page, Robert Plant e John Paul Jones: è la prima volta che i tre partecipano ad un film sui Led Zeppelin, dopo lo scioglimento della band. "Questo è il documentario che nessuno pensava di poter realizzare", ha detto, entusiasta, il regista Bernard MacMahon.