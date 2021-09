Tom DeLonge: "Mark Hoppus ha finito la chemio: sembra che abbia funzionato"

Buone notizie per i fan dei Blink-182. Arrivano da Tom DeLonge e riguardano le condizioni di salute di Mark Hoppus, il bassista della band, colpito da un cancro e costretto per questo a sottoporsi a tutte le cure del caso, chemio compresa.

Sul suo account Instagram ufficiale DeLonge ha pubblicato lo screenshot di una serie di messaggi che si è scambiato nelle ultime ore con il compagno di band, nei quali Hoppus gli racconta di aver ufficialmente finito i cicli di chemioterapia: "Sembra che abbia funzionato meravigliosamente", festeggia DeLonge.

D'altronde era stato lo stesso Hoppus, a luglio, a far sapere ai fan suoi e dei Blink-182 che la chemio stava facendo i suoi effetti: "Ho ancora mesi di cure davanti a me, ma la chemio sta funzionando e questa è la miglior notizia possibile", aveva postato sui social il bassista. Svelando che il cancro che lo aveva coloito era un linfoma diffuso a grandi cellule B allo stadio IV A.

Al momento non sono previsti ulteriori cicli di chemio. "È arrivato il momento di tornare a vivere", ha scritto DeLonge all'amico e compagno di band.

Mark Hoppus ha rivelato di essere malato di cancro lo scorso giugno. Attraverso alcune stories su Instagram, dopo aver mantenuto il silenzio assoluto nel primo periodo di chemio, il bassista ha informato i fan del male pubblicando una foto che lo mostrava in ospedale, con una flebo attaccata al braccio: "Un trattamento per il cancro, grazie. Negli ultimi tre mesi sono stato sottoposto a chemioterapia per un tumore".