Dramma tra la folla del festival: una 16enne perde un dito nella ressa

Drammatico incedente al Reading Festival, nel Regno Unito. Una ragazza di 16 anni che era nel pit della manifestazione - svoltasi tra il 27 e il 30 agosto - durante il concerto del rapper britannico Aitch ha raccontato su TikTok di aver perso un dito nella ressa sotto il palco. L'adolescente ha raccontato di essersi ritrovata bloccata contro le barriere che dividevano il pit dal palco, con la mano incastrata tra due transenne.

"Diverse persone cercavano di smontare le transenne per liberare il mio dito, ma a causa dell'adrenalina io non sentivo alcun dolore. Non ricordo neppure di essere stata accompagnata via dal pit, dopo l'incidente", ha raccontato la ragazza, facendo sapere di aver perso conoscenza. Solo una volta arrivata in ospedale ha realizzato di aver perso il dito. La ragazza ora sta bene e nella clip condivisa sul social network ha ripercorso, attraverso le immagini scattate dagli amici e da altri spettatori del festival, i momenti di panico che hanno portato all'incidente.