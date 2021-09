Thom Yorke e quel video su TikTok: cosa stanno preparando i Radiohead?

Thom Yorke debutta su TikTok. Il frontman dei Radiohead compare in una clip pubblicata dalla band sul suo account ufficiale, lanciato sul popolare social lo scorso aprile. Cosa bolle in pentola? C'è un annuncio in arrivo? Nel video Yorke e uno dei collaboratori dei Radiohead, l'artista visivo Stenley Donwood (l'uomo dietro alle copertine dei Radiohead, per intenderci), si confrontano su alcuni dati relativi alle visualizzazioni delle clip dei Radiohead su TikTok, ripresi da una telecamera. "Sono imbarazzanti", dice Donwood al musicista.

Nel confronto - caratterizzato da un pizzico di autoironia - si inserisce dunque Chieftain Mews, il personaggio fittizio che i Radiohead tirano fuori ogni volta che c'è da annunciare un nuovo progetto (nel 2003 condusse sulla Radiohead tv "The greatest lying mouth of all time", la serie lanciata dal gruppo di "Creep" per preparare i fan all'album "Hail to the thief"): "Devi inventarti qualcosa. Che ne so, balletti con i cani o robe del genere - gli dice Yorke - ci avevi promesso che avresti dato ai Radiohead una forte identità su TikTok, promuovendo la nostra musica e permettendoci di tornare al centro delle scene. Guarda che non stiamo più negli Anni '90...".

Il chitarrista dei Radiohead Jonny Greenwood ha appena annunciato che pubblicherà un album con la colonna sonora che ha realizzato per il nuovo film biografico sulla principessa Diana, “Spencer”, presentato al Festival Internazionale del Cinema di Venezia ieri sera.