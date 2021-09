"Bomba virale, 4000 persone ammassate": è bufera sul concerto di Cristina D'Avena

La regina delle sigle dei cartoni animati si ritrova coinvolta, suo malgrado, in una bufera mediatica in seguito ad un concerto a Rieti, comune dell'alto Lazio non troppo distante da Viterbo, dove lo scorso mese oltre 2000 persone si sono radunate per ballare senza rispettare le norme anti-Covid.

Stando alle cronache, allo show di Cristina D'Avena, che si è svolto lo scorso giovedì in occasione della Fiera Mondiale del Peperoncino, ospitata proprio dal piccolo comune a nord di Roma, sarebbero state ignorate le regole relative al distanziamento: 4000 persone avrebbero assistito allo show tra Piazza Oberdan e Piazza Mazzini, mentre la capienza prevista dagli organizzatori era di 400 spettatori, distanziati.

Ora si teme una ripercussione importante sul numero di contagi, anche in considerazione della contagiosissima variante Delta. La stessa kermesse ospita anche le esibizioni di Adriano Pappalardo, Briga e Michele Zarrillo.

Scatta la caccia al colpevole e il concerto di Cristina D'Avena - al quale, va detto, era possibile accedere solo mostrando il green pass - diventa un caso politico, con il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi che chiede al ministero della Salute, alla Regione Lazio, al comitato tecnico-scientifico, alla Prefettura e alla Questura di Rieti di fare chiarezza: "Davvero ci sono stati i via libera sul rispetto del distanziamento e delle norme anti contagio per una manifestazione che si svolgerà in pieno centro storico, come in era pre covid, con gli stand liberi per le strade? Davvero le migliaia di persone previste non rappresentano rischi per i residenti? Davvero è prudente consentire concerti gratuiti di artisti di grande richiamo come Cristina D'Avena e Zarrillo?".

