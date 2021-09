Vasco posa con la giovanissima attrice protagonista del nuovo video / GUARDA

Il suo volto non è sconosciuto al grande pubblico, che la scoprì già nel 2018. Quando l'attrice, all'epoca 20enne, recitò in "Loro" di Paolo Sorrentino: in quell'occasione interpretò una delle giovani invitate alle feste indette dall'ex premier Silvio Berlusconi. La popolarità sarebbe arrivata poco dopo, grazie a "Baby", la serie Netflix spirata al caso di cronaca delle baby squillo dei Parioli, che nel 2013 coinvolse alcune giovani ragazze romane: è stato grazie al personaggio di Ludovica Storti che Alice Pagani è definitivamente salita alla ribalta. Ora l'attrice, classe 1998, originaria di Ascoli Piceno, è stata scelta per interpretare la protagonista del videoclip della nuova canzone di Vasco Rossi, il prossimo singolo estratto dall'album in uscita il 12 novembre.

Ad annunciarlo è lo stesso rocker di Zocca, condividendo su Instagram alcune immagini scattate in compagnia dell'attrice e della troupe del video durante le riprese della stessa clip, in Puglia. Lo ha definito un "video kolossal", girato in una "suggestiva località segreta delle Puglie creative". Confermato alla regia Pepsy Romanoff, da ormai diversi anni braccio destro di Vasco per tutto ciò che ha a che fare con i video.

Alice Pagani ha avuto in passato una relazione con Pyrex, uno dei componenti del trio trap capitolino Dark Polo Gang. Nel 2018 ha posato per la copertina dell'album d'esordio dei Viito, il duo di "Bella come Roma" e "Industria porno", "Troppo forte".