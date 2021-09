Classifiche, tutte le novità della settimana del 3 settembre: trionfo Kanye

La macchina dell'hype ha funzionato: è "Donda" di Kanye West il disco più venduto in Italia nell'ultima settimana, secondo i dati di FIMI/Gfk. Il nuovo album del rapper di Atlanta, per due anni oggetto di annunci, ripensamenti, slittamenti, uscito finalmente la scorsa settimana - contro il volere dello stesso artista, che ha polemizzato con i suoi discografici, sta macinando record in tutto il mondo. L'Italia non resta a guardare: "Donda" è il primo disco di Kanye West a conquistare il primo posto della classifica settimanale FIMI dei più venduti nel nostro paese. Ecco tutte le novità.