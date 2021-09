Metallica: ascolta "The God That Failed" rifatta dagli Idles

Gli Idles, bast post punk iglese, rileggono "The God That Failed", trasformando il classico tempo cadenzato della canzone in un sostenuto noise punk. La cover sarà presente nell’album “The Metallica Blacklist” in uscita il 10 settembre 2021 assieme alla ristampa per il trentennale di “Metallica“, conosciuto come il Black Album. “The Metallica Blacklist” conterrà più di 50 cover di pezzi del disco realizzate da una moltitudine di artisti. Parte del ricavato delle vendite di questo album di cover verrà devoluto in beneficenza.