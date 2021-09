Peppa Pig ha dissato Kanye West

Uno scontro a distanza, surreale. In questi giorni è uscito il nuovo album di Peppa Pig, "Peppa’s Adventures: The Album". Nello stesso arco di tempo, ha visto la luce anche “Donda”, il nuovo disco di Kanye West. Un tweet dall’account Twitter ufficiale di Peppa Pig ha sottolineato le valutazioni del sito Pitchfork che ha dato 6 al disco del rapper e 6.5 a quello con al centro le canzoni del cartone animato. Ovviamente questo ha generato un mare di commenti e di ilarità sul web.

“Donda” è stato pubblicato domenica scorsa. Il disco non ha entusiasmato la critica e le prime recensioni hanno giudicato con freddezza il progetto. Il sito Pitchfork ha assegnato comunque la sufficienza: 6. Ma, quello che ha portato a divertenti paragoni, è la recensione del nuovo album di Peppa Pig, che ha conquistato un 6,5. Per la critica, si tratta di una “celebrazione affascinante e sicura di sé, della famiglia, dell’amicizia e delle pozzanghere fangose”. Dopo una serie di ironici commenti, anche l’account ufficiale di Peppa ha scritto: “Peppa non aveva bisogno di listening party al Mercedes-Benz Stadium per ottenere quel 0.5 punto in più“.