Olanda, con Yourticketprovider i NFT sbarcano nel ticketing

I non fungible token si preparano ad allargare i propri orizzonti anche nel settore della biglietteria: la società olandese Yourticketprovider ha annunciato l’introduzione nella propria offerta di un nuovo prodotto, Digital Twin, che introdurrà - grazie a una collaborazione con la società tecnologica GET Protocol - gli NFT nel settore del ticketing. In sostanza, per ogni biglietto emesso verrà creata una copia in NFT (il “gemello digitale”, appunto), che permetterà da un lato di ampliare l’esperienza utente e dall’altro di offrire nuove potenzialità - non scevre, tuttavia, da potenziali criticità - a livello commerciale.