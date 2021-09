Drake (dopo esserseli tatuati) ha campionato i Beatles

Drake non ha mai nascosto il suo amore per i Beatles. Certo, lo ha sempre fatto "a suo modo". Si sa: è una di quelle persone che adorano sbandierare in modo esagerato i propri successi. Due anni fa una sua mossa auto-celebrativa aveva fatto molto discutere: un nuovo tatuaggio sull'avambraccio con riprodotta la famosa copertina dell'album "Abbey Road" dei Beatles. Non sarebbe stato un grosso problema, se non avesse scelto di aggiungersi al disegno davanti a tutti i componenti. Drake cammina davanti a John Lennon quasi come gesto di sfida. Veniamo ai nostri giorni: "Certified Lover Boy", il suo nuovo album, è finalmente uscito.

JAY-Z, Future, Travis Scott, Lil Wayne, Young Thug, 21 Savage, Ty Dolla $ign, Kid Cudi, Rick Ross, Lil Baby e Project Pat compaiono tutti nell'album (come promesso in una recente campagna pubblicitaria). La prima canzone, "Champagne Poetry",. campiona "Michelle" dei Beatles e accredita John Lennon e Paul McCartney come co-autori. Un tributo, un gesto d'amore verso una band che Drake porta sulla pelle.

Qui di seguito la tracklist completa del disco:

1. Champagne Poetry

2. Papi’s Home

3. Girls Want Girls ft. Lil Baby

4. In The Bible ft. Lil Durk & Giveon

5. Love All ft. Jay-Z

6. Fair Trade ft. Travis Scott

7. Way 2 Sexy ft. Future & Young Thug

8. TSU

9. N 2 Deep ft. Future

10. Pipe Down

11. Yebba’s Heartbreak

12. No Friends In The Industry

13. Knife Talk ft. 21 Savage & Project Pat

14. 7am On Bridle Path

15. Race My Mind

16. Fountains ft. Tems

17. Get Along Better ft. Ty Dolla $ign

18. You Only Live Twice ft. Rick Ross & Lil Wayne

19. IMY2 ft. Kid Cudi

20. Fucking Fans

21. The Remorse