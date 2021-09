Radiohead, Jonny Greenwood: “Ristampe? Preferiamo nuova musica”

Il chitarrista dei Radiohead Jonny Greenwood ha annunciato che pubblicherà un album con la colonna sonora che ha realizzato per il nuovo film biografico sulla principessa Diana, “Spencer”. Si tratta di una pellicola firmata dal regista Pablo Larraín, con Kristen Stewart nel ruolo principale della defunta principessa Diana. Il film segna anche l’uscita della nona colonna sonora di Greenwood, dopo quattro film con Paul Thomas Anderson.

La data di pubblicazione del progetto musicale, che uscirà su Mercury KX, dovrebbe essere annunciata una volta confermata la data di uscita del film nel Regno Unito. Il film sarà presentato in anteprima stasera (3 settembre) al Festival Internazionale del Cinema di Venezia e uscirà negli Stati Uniti il ​​5 novembre. L’artista si è raccontato in un’intervista esclusiva a NME. “Nonostante sia alla nona colonna sonora sto ancora sbagliando, davvero. Continuo a presentare ai registi ore di musica che devono essere inserite in scene della durata massima di pochi minuti – ha spiegato a NME - Non ho realizzato musica per un inseguimento in macchina e raramente devo fare musica che si sposti per i dialoghi. Questa è la vera composizione. Sono ancora legato all'idea che sia bello registrare musica senza tracce, senza preoccuparsi troppo direttamente che sia legata alla scena”. Immancabile la domanda sui Radiohead e sulle ristampe di "Kid A" e "Amnesiac". “Quella roba richiede molto tempo e, tornando al desiderio di tirare fuori nuova musica, di solito è più interessante. È bello tornare indietro e guardare le cose vecchie a volte…", ha sottolineato l’artista.