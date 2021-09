Led-wall misteriosi nelle stazioni: Salmo sta per tornare?

Nelle stazioni italiane (stanno girando delle foto scattate a Genova e a Milano) sono comparsi dei led-wall con scritto “Nuovo album? Nuovo album”. Sotto si può scorgere il logo di Machete. Salmo, qualche giorno fa, aveva fatto una storia e un post riportando una data, quella del 17 settembre, giorno in cui dovrebbe dare una notizia importane ai fan. I casi sono due: o il rapper sta per annunciare un nuovo singolo, antipasto di quello che sarà il nuovo disco, oppure sta per uscire un nuovo capitolo Machete Mixtape, il quinto per l’esattezza.

C’è anche chi pensa, però, che la data svelata da Salmo e i manifesti non siano collegati e che quest’ultimi riguardino altri artisti della crew Machete come tha Supreme. Lo scorso febbraio Salmo aveva comunicato: "Vi ringrazio per l’assidua richiesta, ma non farò uscire nessun album in questo periodo. Purtroppo pubblicare un album in questo momento è come sparare sott’acqua. I live sono estremamente importanti per la diffusione di nuova musica. Però ci sto lavorando, non ditelo a nessuno". Il rapper recentemente era finito al centro di una polemica per il concerto organizzato a Olbia senza seguire le normative. Superata la burrasca, in cui è stato tirato dentro anche da Fedez, Maurizio Pisciottu, questo il suo vero nome, è pronto a tornare in pista. Il suo ultimo e pluripremiato album risale al 2018, si tratta di “Playlist”.