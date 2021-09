Bruce Springsteen, l’omaggio di Max Weinberg (E-Street Band) a Charlie Watts

In un lungo articolo pubblicato dal fan site Backstrees il batterista della E-Street Band di Bruce Springsteen Max Weinberg ha ricordato Charlie Watts, il motore ritmico dei Rolling Stones scomparso lo scorso 24 agosto.

Dopo aver espresso il proprio cordoglio per la perdita del collega il sodale del rocker di “Born in the USA” ha ricordato quanto la figura di Watts rappresentasse un riferimento, sia per lui che per i suoi compagni di gruppo, a inizio carriera: “Mi sono ricordato che quando ero un ragazzino, negli anni '60, un adolescente che cercava di trovare la mia strada nel misterioso mondo del rock 'n' roll con una band, trovavamo annunci di band in cerca di musicisti. E sia nella bacheca di Rondo Music sulla Route 22 a Union, New Jersey (nel mio caso particolare), sia del Village Voice di New York, quegli annunci si riferivano a band in cerca di un ‘batterista tipo Charlie Watts. Era diventato un genere a se stante”.

Weinberg ha rievocato il proprio primo incontro dal vivo con la band di Mick Jagger e Keith Richards, avvenuto il 7 novembre 1965 al Mosque Theatre (ora Symphony Hall) di Newark, nel New Jersey: “Aprirono con ‘Everybody Needs Somebody to Love’ di Solomon Burke, e mezz'ora dopo Charlie è rimasto impresso indelebilmente nel mio cuore e nella mia anima come il musicista più figo che avessi mai visto”, ha ricordato l’artista, “Con disinvoltura e noncuranza, Charlie stava seduto sullo sgabello con l'aplomb di un batterista jazz che si è trovato per caso un membro fondatore di quella che sarebbe diventata l'autoproclamata ‘più grande band rock and roll del mondo’”.

“Per molti versi Charlie non era solo l’indispensabile batterista degli Stones: Charlie era l'anima della band”, ha proseguito Weinberg: “Teneva il suo gruppo con i piedi per terra, mentre i demoni del rock'n'roll avrebbero potuto raggiungerlo attraverso le sabbie mobili e metterli fuori gioco”.

In ultimo, il batterista del Boss ha ricordato il suo incontro con Watts, tenuto nell’ambito della serie di interviste realizzate con grandi delle percussioni realizzate per il volume “The Big Beat - Conversations with Rock’s Great Drummer”, scritto con Robert Santelli: “Ricordo di quando mi sono seduto con lui nella deliziosa sala da tè della sua casa di città sul Tamigi a Londra, parlando di batteria e di storie di batteristi, per lo più. E’ stato il mio primo incontro di persona con lui, e non avrebbe potuto essere più gentile e accomodante. Durante la mia vita e la mia carriera ho visto tanti dei miei sogni d'infanzia diventare realtà. Uno di questi è stato incontrare Charlie Watts. Diventare un suo amico occasionale, essere invitato a uno spettacolo degli Stones quando era in città, andare vedere il suo gruppo jazz è sempre stato un vero piacere”.