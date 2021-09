Pink Floyd, esce una nuova versione di ‘A Momentary Lapse of Reason’

Sarà disponibile nei negozi a partire dal prossimo 29 ottobre una nuova versione di “A Momentary Lapse of Reason”, il tredicesimo album in studio dei Pink Floyd in origine pubblicato nel 1987 dalla band all’epoca guidata da David Gimour, dopo l’abbandono - due anni prima - di Roger Waters: la riedizione del disco è stata realizzata sulla base dei nastri originali, lavorati dallo stesso Gilmour con la collaborazione di Andy Jackson e Damon Iddins. Il lavoro sarà presentato per la prima volta in 360 Reality Audio, il nuovo formato immersivo sviluppato grazie alla tecnologia 360 Spatial Sound.

Alle session originali del disco prese parte anche Richard Wright, al tempo non presente nell’organico fisso della formazione, insieme al produttore Bob Ezrin e a musicisti di grande fama come il già King Crimson e collaboratore di fiducia di Peter Gabriel Tony Levin e il batterista già di Vanilla Fudge e Cactus Carmine Appice: “A Momentary Lapse of Reason”, pur non sbancando in termini di vendite a livello globale, venne promosso per mezzo di un tour da quasi duecento date che richiamò sotto il palco del gruppo oltre quattro milioni di spettatori, generando solo al botteghino incassi per circa 60 milioni di sterline.