Morrissey riporta tre canzoni degli Smiths ‘dimenticate’ sul palco di Las Vegas

Lo scorso 28 agosto Morrissey ha fatto debuttare sul palco del Colosseum, al Cesar’s Palace di Las Vegas, la sua residency prevista nella capitale americana del gioco d’azzardo: per l’occasione il frontman di Davyhulme ha riportato nelle setlist tre brani degli Smiths non eseguiti dal vivo da oltre trent’anni.

La rarità senza dubbio più gradita ai fan di vecchia data del gruppo di “Meat Is Murder” è stata “Never Had No One Ever”, canzone originariamente inserita nella tracklist di “The Queen Is Dead” del 1986 e mai eseguita in concerto da nessuno degli ex elementi della band dalla sua pubblicazione.

Altra gemme riprese dagli archivi sono state “This Night Has Opened My Eyes”, originariamente registrata nel 1984 ma uscita - nella versione dal vivo registrata alle Peel Sessions l’anno precedente - nella compilation di rarità dell’’84 “Hatful of Hollow”, e “Shoplifters of the World Unite”, singolo incluso nella raccolta del 1987 “The World Won't Listen”.

A margine, l’artista - al termine della serata - ha fatto sapere di aver battuto il record di vendita di merchandise mai fatto registrare presso la venue, senza però specificare né il numero degli articoli venduti né l’incasso generato dalla vendita degli stessi.

La residency di Morrissey a Las Vegas terminerà il prossimo 5 settembre.