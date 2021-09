Subsonica, Max Casacci scende in politica

Max Casacci, chitarrista e guida musicale dei Subsonica, sarà presente tra i candidati che la lista civica Torino Domani (che sostiene la coalizione di centro-sinistra) ha presentato in vista delle prossime elezioni comunali di Torino, in programma i prossimi 3 e 4 ottobre: a rivelarlo è stato lo stesso artista nel corso di un’intervista a La Stampa.

“In tutta la mia vita da musicista non mi sono mai nascosto dietro la chitarra, posso dire di aver fatto l’agitatore culturale ma oggi, anche a causa della pandemia, ho capito che dovevo fare qualcosa di più: metterci la faccia”, ha dichiarato Casacci: “Anche sapendo che questa scelta dal punto di vista personale e professionale presenta solo complicati svantaggi”.

“Ho condiviso con Max Casacci un lungo percorso, partito con Capitale Torino e giunto ora alla sua candidatura nella lista Torino Domani”, ha commentato Tesso: “Max è una persona curiosa, attenta, passionale. Un musicista e un ingegnere, due mondi che si sono incontrati, uniti dalla voglia di sognare una città più vivace, inclusiva, sostenibile e innovativa. Per me è stato come quando in viaggio c'è qualcuno che ti fa notare cose che non cogli. Entusiasta di correre insieme, per la Torino di Domani”.

Classe 1963, Casacci - dopo aver militato negli Africa Unite - ha fondato i Subsonica insieme al frontman Samuel Romano e al tastierista Davide Di Leo, meglio conociuto come Boosta, nel 1996: produttore e titolare di progetti paralleli alla band come Deproducers (insieme a Gianni Maroccolo, Riccardo Sinigallia e Vittorio Cosma) e Demonology Hi-Fi (con il compagno di band e batterista Ninja), dal 2004 al 2014 ha diretto insieme al critico Alberto Campo e a Fabrizio Gargarone il Traffic Torino Film Festival.