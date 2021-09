Ristori, in arrivo contributi a fondo perduto per le discoteche

Il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ha annunciato l’emissione di 140 milioni di euro di contributi a fondo perduto per sostenere le attività di discoteche, palestre e parchi di divertimento. Come riferisce l’agenzia ANSA il provvedimento prevede per le sale da ballo aiuti economici fino a 25mila euro per le singole attività, mentre per palestre, parchi, fiere, eventi cinematografici e artistici e cerimonie contributi fino a 12mila euro.