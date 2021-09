Addio a Mikis Theodorakis, compositore di ‘Zorba il greco’

E’ morto in un ospedale di Atene Mikis Theodorakis, uno dei compositori greci più famosi di sempre a livello internazionale: l’artista è venuto a mancare all’età di 96 anni dopo una lunga malattia.

Il nome di Theodorakis, nato nel 1925 sull’isola di Chio, è indissolubilmente legato alla colonna sonora di "Zorba il greco", pellicola del 1964 diretta da Michael Cacoyannis con Anhtony Quinn nel ruolo di protagonista, e in particolar modo al tema “Zorba's dance”, che divenne un successo globale:

Altri suoi lavori molto noti per il mondo del cinema furono quelli sulle partiture di "Z- L'orgia del potere" di Costa-Gavras, premiato nel 1967 con un premio Oscar come migliore film straniero, e di “Serpico”, il lungometraggio di Sidney Lumet del 1973 (basato sul libro di Peter Maas dello stesso anno “Serpico: The Cop Who Defied the System”) che ha visto Al Pacino vestire i panni dell’ex agente di polizia di origini italiane Frank Serpico.

In Italia il nome di Theodorakis è popolare grazie all’album di Iva Zanicchi "Caro Theodorakis ... Iva", per il quale il compositore firmò le musiche dei nove brani inclusi nel disco, tra i quali “Un fiume amaro” e “Il ragazzo che sorride”.

Oltre che con Iva Zanicchi, Theodorakis collaborò anche con Milva, per la quale scrisse le musiche per dei brani inclusi nell’album del 1979 “La mia età”, adattamento del disco dell’anno precedente “Von Tag Zu Tag” distribuito in Germania, Austria e Canada con i testi curati da Mara Cantoni e Massimo Gallerani.