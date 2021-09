Amy Winehouse, per il padre il biopic in lavorazione non è autorizzato

Sta già suscitando importanti controversie il nuovo film biografico dedicato ad Amy Winehouse: il lungometraggio, basato sulla biografia “Saving Amy” firmata da Daphne Barak nel 2010 e in corso di produzione presso la Halcyon Studio, potrebbe subire un tentativo di blocco da parte di Mitch, padre della sfortunata diva britannica del jazz-soul.

Intervistato da TMZ, il signor Winehouse ha fatto sapere di non aver dato alcuna benedizione alla produzione del lavoro: “Non è autorizzato al 100%”, ha precisato Mitch, spiegando di essere stato approcciato in nessun modo dalla produzione, che - oltretutto - non avrebbe nemmeno contattato la casa discografica titolare del catalogo di sua figlia, la Universal. “Non possono essere tanto stupidi”, ha proseguito l’uomo: “Tutti sanno che per fare cose del genere sono necessarie le licenze adeguate. Ho tutti i documenti legali necessari: proprio come i NFT in vendita su OG2D, anche tutto quel materiale è di mia proprietà”.

La Halcyon, per il momento, non ha commentato.

“Il nostro team è onorato di lavorare su questo progetto”, aveva tuttavia dichiarato l'amministratore delegato degli studi David Ellender presentando i progetto: “Sebbene la sua carriera sia stata interrotta troppo presto, Amy è stata la voce di una generazione, e non vediamo l'ora di raccontare la sua storia nel modo più toccante possibile”.

Alla fine dello scorso mese di luglio Mitch Winehouse aveva ventilato l’eventualità dell'arrivo sui mercati di nuovo album postumo della figlia, ideale seguito di "Lioness: hidden treasures": "Abbiamo ritrovato altri brani, ma i Cd sui quali sono registrati sono rovinati”, aveva spiegato Mitch, riferendosi a materiale lavorato prima della scalata al successo di Amy, “Speriamo di riuscire a recuperarne alcuni".