Kanye West, ‘Donda’: online un nuovo video di ‘Come to Life’

Il rapper nato ad Atlanta ma cresciuto a Chicago al momento ancora noto come Kanye West - in attesa che il tribunale di Los Angeles accetti (o rigetti) la sua richiesta di cambiare la sua identità all’anagrafe semplicemente in Ye - ha reso disponibile sul proprio canale YouTube un nuovo video di “Come to Life”, uno dei brani inclusi nel nuovo album dell’artista, “Donda”, pubblicato lo scorso venerdì, 27 agosto.

Le immagini si riferiscono alla presentazione del disco tenuta lo scorso 26 agosto , il giorno prima dell’uscita ufficiale del lavoro, presso lo stadio Soldier Field di Chicago: all’evento, seguito dalle telecamere di Apple Music, hanno preso parte Marilyn Manson, DaBaby e l’ex moglie dello stesso artista, Kim Kardashian, che nello spettacolo appare vestita da sposa.