Fedez, un inedito per festeggiare l’anniversario di matrimonio

Fedez ha cantato dal vivo un brano inedito dedicato alla moglie Chiara Ferragni: il rapper milanese ha eseguito la canzone nella serata di ieri su una piattaforma galleggiante sulle acque del lago di Como, dove la coppia ha festeggiato il proprio terzo anniversario di matrimonio. Oltre che nelle stories dei diretti interessati, sui social sono affiorate delle brevi clip con i frammenti dell’estemporaneo - ed estremamente esclusivo - concerto:

Ma la sorpresa di Fedez a Chiara Ferragni per l’anniversario? 😭🥺❤️ Piangendo come una scema sono bellissimi pic.twitter.com/VwvMcwzNhe

Gli unici versi della nuova canzone inclusi nelle clip circolanti sul Web recitano:

Non è mancato il commosso ringraziamento (ovviamente via social) della consorte di Federico Lucia, l'imprenditrice, influencer e fashion blogger Chiara Ferragni:

“Stasera, per celebrare il nostro terzo anniversario, mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como e cantato una sua nuova canzone scritta per me. Ti amo Fedez"