Una festa per i 50 anni di "Imagine" di John Lennon

Il classico "Imagine" di John Lennon e Yoko Ono il prossimo 9 settembre festeggerà i suoi 50 anni. Per celebrare come si conviene un compleanno così importante Yoko e il figlio Sean Ono Lennon, così come chi gestisce l'eredità di John Lennon e Universal Music Group, stanno organizzando un party dal respiro globale.

Parlando della canzone, Yoko ha detto: "Io e John eravamo entrambi artisti e vivevamo insieme, quindi ci siamo ispirati a vicenda. La canzone "Imagine" incarnava ciò in cui credevamo all'epoca. Io e John ci siamo conosciuti, lui veniva dall'Occidente e dall'Oriente, e stiamo ancora insieme. Abbiamo questa unità e 'il mondo intero che alla fine si possa unire' è la sensazione che saremo tutti molto felici insieme. Tutte queste sono indicazioni per le persone su come trascorrere l'eternità, perché abbiamo molto tempo".Tra gli eventi che avranno luogo per celebrare l'anniversario ci sarà un 'watch party' per il film del 1971 "Imagine", che fu uno dei primi lungometraggi musicali concettuali e include tutte le canzoni dell'album "Imagine" di John Lennon e quattro canzoni dal disco di Yoko Ono "Fly", pubblicato sempre nel 1971.Nel 2018, sotto la supervisione di Yoko, il film fu completamente riassemblato in alta definizione dai negativi originali delle bobine da 16 mm, pulito e restaurato digitalmente fotogramma per fotogramma con l'audio completamente remixato. La visione avrà inizio alle 19.30, ora di Londra, del 9 settembre. La gente potrà collegarsi online o partecipare gratuitamente nei luoghi che partecipano all'evento.Il 10 settembre, Capitol e Universal Music Group pubblicheranno un'edizione da collezione limitata di "Imagine" stampata in doppio vinile bianco. L'edizione unica e ampliata, "Imagine - The Ultimate Mixes & Out-takes", è composta dalla demo originale di "Imagine" insieme a una serie di outtakes che mostrano il processo di scrittura e registrazione e l'evoluzione delle canzoni.Come riporta contactmusic.com, altri contenuti saranno fruibili sui servizi di streaming a partire dal 9 ottobre, giorno del compleanno di John Lennon. Segnatamente i mix tridimensionali Dolby Atmos e le versioni stereo integrali dei contenuti di "Imagine - The Ultimate Collection".