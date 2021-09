Ferrara, al via domani il Comfort Festival: il programma

Prenderà il via domani, venerdì 3 settembre, la prima edizione del Comfort Festival, due giorni di musica nata da un’idea del promoter e patron di Barley Arts Claudio Trotta che porterà al Parco Bassani di Ferrara grandi nomi della scena italiana e internazionale.

Sul palco principale della manifestazione, venerdì 3 settembre, saranno di scena Edoardo Bennato & Band, Gianluca Grignani, Stefano Di Battista (con il suo quartetto, per uno show dedicato al repertorio di Ennio Morricone), Paolo Benvegnù, Matthew Lee Quartet, Lovesick Duo, Filo Graziani, Cyborgs, Disarmo e Rinky Tinky Jazz Orchestra, mentre il giorno successivo, sabato 4 settembre, toccherà a Hothouse Flowers, Nick Lowe, Morgan, Garbo, Joe Bastianich & La Terza Classe, Il Muro del Canto, Statuto, Tower Jazz Composers Orchestra e Kemama.

Ai set programmati sul main stage si affiancheranno quelli, acustici, che si terranno sul palco A.R.M.O.N.I.A., la cui programmazione è curata da Slow Music.

I biglietti per il festival sono disponibili al costo di 25 euro per la singola giornata e di 40 euro per l’abbonamento alla due giorni - a entrambi gli importi vanno aggiunti diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali - sulla piattaforma TicketOne e presso tutti gli altri circuiti autorizzati.