L'ultima settimana di giugno Davide Van De Sfroos aveva pubblicato "Gli spaesati", il primo singolo del suo nuovo album "Maader folk" che uscirà il 17 settembre. Tra due giorni, il giorno 3, sarà possibile ascoltare un secondo brano tratto dal disco, ovvero "Oh Lord, vaarda gio", canzone che vede la partecipazione di Zucchero.

La canzone, prodotta da Taketo Gohara, è così commentata dal cantautore del lago di Como: "Oh Lord, vaarda gio" è una canzone che aspettava da tempo di uscire dal cassetto, di essere arrangiata, musicata e cantata. Il momento è arrivato proprio durante il lockdown, quando tutti avevano più che mai bisogno di una canzone vagamente spirituale e mistica. Vista la struttura del ritornello, con questa “Oh Lord, please tell me”, mi è venuto subito in mente Zucchero. E lui, oltre ad accettare, ha fatto di più: ha cantato nel suo dialetto, cosa che non fa abitualmente, regalando al brano sfumature inedite".

Il 4 settembre, al Carroponte di Milano, Van De Sfroos chiuderà il Davide e i De Sfroos tour 2021.