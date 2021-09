Super Furry Animals, collaborazione con Hipgnosis e Serenade nel segno dei NFT

In occasione della riedizione - prevista per domani, 3 settembre - per il ventennale della pubblicazione dell’album “Rings Around the World”, la band gallese dei Super Furry Animals lancerà una serie di NFT in collaborazione con la società di edizioni guidata da Merck Mercuriadis, Hipgnosis, e Serenade, società tecnologico-musicale che a metà dello scorso agosto ha lanciato un marketplace dedicato alla cripto arte a basse emissioni: in occasione del lancio sui mercati della nuova edizione del disco saranno presentati al pubblico quattro NFT - disponibili in 10 e 100 esemplari a seconda del soggetto - basati sull’artwork dell’album e comprensivi di audio esclusivo. Una seconda collezione di token non fungibili legati all’iniziativa sarà presentata da Serenade tra circa tre settimane, il 24 settembre.