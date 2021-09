Damon Albarn pubblica "Particles", altra anticipazione dal nuovo album solista

Damon Albarn ha pubblicato "Particles", un altro singolo tratto dal suo nuovo e secondo album solista "The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows" – il primo "Everyday Robots" (leggi qui la recensione) uscì nel 2014 – che verrà pubblicato il prossimo 12 novembre.



Nel testo di "Particles" sono presenti le parole che hanno ispirato il titolo dell'album: “The nearer the fountain, more pure the stream flows, And sweeter the river into which love grows”.



Il frontman dei Blur e dei Gorillaz ha pubblicato due diverse versioni di "Particles": una versione standard e "Particles (Edit)", che manca del preludio ed è più breve di circa 18 secondi.

Prima di "Particles" Albarn aveva già pubblicato un altro singolo, "Polaris" . Per completezza di informazione va segnalato che la scorsa settimana i Gorillaz avevano pubblicato, senza preavviso, l'EP "Meanwhile"