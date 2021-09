Yes, è uscito il singolo "Dare to Know"

Gli Yes, ora formati da Steve Howe, Alan White, Geoff Downes, Jon Davison e Billy Sherwood, pubblicheranno il loro nuovo album, "The Quest", il 1 ottobre. Il disco è stato prodotto da Steve Howe, mentre l'artwork della copertina è di Roger Dean.

Qui sotto potete ascoltare il nuovo singolo tratto dal disco, "Dare to Know".

Questo il commento al disco di Steve Howe: "Gran parte della musica è stata scritta alla fine del 2019. Abbiamo commissionato diverse orchestrazioni per aumentare e migliorare il suono complessivo di queste nuove registrazioni, sperando che la nostra enfasi sulla melodia unita ad alcune espansive pause strumentali soliste mantengano alta l'attenzione durante l'ascolto."

Dal canto suo Alan White ha spiegato: "Io e Billy Sherwood abbiamo fatto tutte le sezioni ritmiche, basso e batteria, in America, giù a Los Angeles agli Uncle Studios. Aiuta quando si ha un buon posto dove lavorare e Billy è davvero in gamba! Ho passato un po' di tempo a studiare la musica prima di andare a Los Angeles in modo da arrivare preparato."

CD1:

01. The Ice Bridge

02. Dare To Know

03. Minus The Man

04. Leave Well Alone

05. The Western Edge

06. Future Memories

07. Music To My Ears

08. A Living Island

CD2:

01. Sister Sleeping Soul

02. Mystery Tour

03. Damaged World