Ascolta il singolo degli Ultra Q, band del figlio di Billie Joe Armstrong dei Green Day

Gli Ultra Q, band del figlio del frontman dei Green Day Billie Joe Armstrong, ha pubblicato il nuovo singolo "Bowman". Il quartetto che è basato in California è guidato da Jakob Armstrong e, oltre a lui, comprende i fratelli Enzo e Chris Malaspina e Kevin Judd.



Il gruppo ha recentemente firmato un contratto discografico con la Royal Mountain Records, etichetta che vanta in roster, tra gli altri, Mac DeMarco, Alvvays e Orville Peck, ha anche svelato i dettagli del loro terzo EP, "Get Yourself A Friend", atteso in uscita per il prossimo 19 novembre.





Jakob e il compagno di band Enzo hanno scritto la canzone nel 2019 prima di rimetterci mano quest'anno con l'aiuto di Stefan Babcock dei PUP. Parlando del brano il figlio d'arte ha spiegato: “Il testo parla di come ho romanzato le relazioni online e il modo in cui sono cresciuto maggiormente connesso alla tecnologia piuttosto che alle persone. Per la gran parte è surreale e vaga, ma penso che funzioni bene con la natura e l'atmosfera della canzone. Il titolo della canzone fa riferimento al personaggio David Bowman di '2001 Odissea nello spazio'. Abbiamo utilizzato dei campioni del film in molti dei nostri demo e abbiamo pensato che sarebbe stato divertente esserne letteralmente collegati".