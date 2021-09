Il concerto, unica data italiana, dei Nothing But Thieves attualmente prevista per il 3 novembre 2021 al Fabrique di Milano sarà riprogrammata per il 3 aprile 2022, sempre al Fabrique di Milano.

Queste le parole usate dalla band per esprimere il proprio rammarico per lo spostamento di data: “A malincuore dobbiamo annunciare che le date europee di 'The Moral Panic Tour' si terranno a partire da marzo 2022. Non vediamo l'ora di tornare in alcuni dei nostri luoghi preferiti al mondo, ma come molti altri artisti, bloccati tra Covid e Brexit, dobbiamo aspettare ancora un po'. Quando ci vedremo però, lo faremo alla grande. Tutti i biglietti restano validi. Fino ad allora, tanto amore.”

I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per il nuovo appuntamento. Per ulteriori informazioni potete consultare questa pagina.

I biglietti sono in vendita su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.