The Divine Comedy, progetto dietro cui si cela il cantautore nordirlandese Neil Hannon celebra il suo trentesimo anniversario con la pubblicazione di “Charmed Life - The Best Of The Divine Comedy”, raccolta in uscita il 4 febbraio 2022.

La compilation sarà accompagnata da un tour europeo che porterà il 50enne Hannon in Italia per un solo concerto che si terrà il 17 marzo del prossimo anno alla Triennale Milano Teatro di Milano.

Le prevendite dei biglietti prenderanno il via a partire dalle ore 11.00 di venerdì 17 settembre su Vivaticket.