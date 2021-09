Quanto ‘vale’ Achille Lauro?

In un approfondimento pubblicato sul Sole 24 Ore Francesco Prisco fa il quadro del valore - in termini finanziari - di Achille Lauro. Il rapper e performer romano, da tempo, ha affiancato alla sua attività canora quella di imprenditore, che l’ha visto spaziare dalla cripto-arte alla produzione di eventi, passando - la notizia è delle ultime ore - dalla nautica: il management di Lauro De Marinis sarebbe infatti in trattativa con una “celebre società cantieristica” per il lancio di una linea di yacht brandizzata.