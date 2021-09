Lindsey Buckingham, il prossimo anno il suo primo tour europeo

Il 71enne Lindsey Buckingham, come ovvio, insieme ai Fleetwood Mac si è esibito più di una volta sui palchi della vecchia Europa, ma non vi è mai stato con un tour come solista. Questo 'buco' nella sua carriera verrà colmato il 17 maggio 2022 quando, da Dublino, in Irlanda, darà il via al suo primo tour europeo solista che si chiuderà un paio di settimane più tardi a Kværndrup, in Danimarca, il 2 giugno.

Il prossimo mese l'ex chitarrista dei Fleetwood Mac pubblicherà un album che porta il suo nome. Purtroppo degli undici concerti in giro per l'Europa, dove presenterà i brani del nuovo disco, nessuno si terrà nel nostro paese.