Flo Rida lancia una start-up per commerciare in NFT

Il rapper americano Tramar Dillard, meglio conosciuto con il nome d’arte di Flo Rida, ha fondato una start up - battezzata Emmersive Entertainment - per commerciare token non fungibili: la società sarà una controllata di Vinco Ventures, entità fusasi di recente con Zash Global Media and Entertainment nonché azionista di riferimento dell’app social Lomotif, già titolare di un accordo di licenza con Universal Music Group.