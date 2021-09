Gli Oliver Onions tornano con "Dune Buggy (from the future)". Video

E' uscita la versione 2.0 di "Dune Buggy", brano degli Oliver Onions inserito nella colonna sonora del film interpretato da Bud Spencer e Terence Hill nel 1974 diretto da Marcello Fondato 'Altrimenti ci arrabbiamo!'.

Questo singolo anticipa la pubblicazione dell'album "Future memorabilia", il prossimo 8 ottobre. L’album del ritorno degli Oliver Onions, arrangiato da Ricky Quagliato, verrà presentato a livello internazionale in esclusiva allo Spencer Hill Festival di Berlino, il più grande raduno d’Europa dei fan di Bud Spencer e Terence Hill, il 10 e 11 settembre.

Non mancano le collaborazioni nelle canzoni presenti nel disco. Sono quelle di Tommaso Paradiso, Claudio Baglioni, Roland Kaiser, Elio e le Storie Tese, David Hasselhoff ed Elhaida Dani.

"Future memorabilia" è disponibile in due formati: il vinile pop-up colorato, in edizione limitata e numerata, e il CD nella versione Deluxe Green Box, realizzata interamente con materiali ecosostenibili plastic free, che contiene un booklet e 5 stickers raffiguranti i brani più amati.

Tracklist:

1. DUNE BUGGY (FROM THE FUTURE)

2. BULLDOZER #63

3. ORZOWEI FEAT. TOMMASO PARADISO

4. SANDOKAN FEAT. CLAUDIO BAGLIONI

5. FLYING THROUGH THE AIR (50TH ANNIVERSARY)

6. BANANA JOE FEAT. BUD SPENCER

7. SANTA MARIA MEMORABILIA FEAT. ROLAND KAISER

8. LA LA LA LA LALLA FEAT. ELIO E LE STORIE TESE (CORO DEI POMPIERI)

9. SHERIFF FEAT. DAVID HASSELHOFF

10. WE BELIEVE IN LOVE FEAT. ELHAIDA DANI