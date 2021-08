Oasis, il primo batterista Tony McCarroll ha avuto un infarto

Tony McCarroll, tra i membri fondatori degli Oasis, ha avuto un infarto. Ora sta meglio, ma non si è ancora del tutto ripreso. Il batterista era parte della formazione originale assieme Paul “Bonehead” Arthur e a Paul McGuigan - i tre provenivano dai Rain - assieme ai fratelli Gallagher. Suonò in "Definitely Maybe" e in “Some Might Say,” primo singolo da "(What’s the Story) Morning Glory?", prima di essere lincenziato sostituito nel 1995 da Alan White. Fece causa alla band per le royalty sul primo disco: venne trovato un accordo extra-giudiziale.

Ecco il suo racconto: