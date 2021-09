Carmen Consoli, volevo fare la cantautrice

Oggi la torta che Carmen Consoli si regalerà per il suo compleanno avrà sopra 47 candeline, essendo lei nata a Catania il 4 settembre 1974. Nel febbraio scorso la musicista siciliana ha festeggiato i venticinque anni dalla pubblicazione del suo primo album, “Due parole”.

In questo lungo lasso di tempo, condito dalla pubblicazione di altri sette album in studio, l'ultimo dei quali, "L'abitudine di tornare", risale al gennaio 2015, Carmen si è rivelata essere, senza timore di smentita, tra le migliori cantautrici italiane. In questi otto album – il nono, "Volevo fare la rockstar" sarà pubblicato a giorni, il prossimo 24 settembre - praticamente ogni canzone è stata scritta, parole e musica, da lei. La manciata di eccezioni a questa regola, brani che comunque ha co-firmato, le proponiamo a seguire.

“Amore di Plastica” (Consoli-Venuti) dall’album “Due parole” (1996)

“Non ti ho mai chiesto” (Consoli-Virlinzi-Rinaldi) dall’album “Due parole” (1996)

“Fino a quando” (Consoli-Rinaldi) dall’album “Due parole” (1996)

“Besame mucho” (Consuelo Velazquez) dall’album “Mediamente isterica” (1998)

“L’ultima preghiera” (Consoli-Roccaforte) dall’album “Mediamente isterica” (1998)

“Bambina impertinente” (Consoli-Roccaforte) dall’album “Stato di necessità” (2000)

“Equilibrio precario” (Consoli-Roccaforte) dall’album “Stato di necessità” (2000)

“L’alleanza” (Consoli-Roccaforte) dall’album “L’eccezione” (2002)

“Venti del nord” (Consoli-Distefano) dall’album “L’eccezione” (2002)

“La dolce attesa” (Consoli-Pulvirenti) dall’album “Eva contro Eva” (2006)

“Il pendio dell’abbandono” (Consoli-Bregovic) dall’album “Eva contro Eva” (2006)

“Madre terra” (Consoli-Kidjo) dall’album “Eva contro Eva” (2006)

“Mandaci una cartolina” (Consoli-Roccaforte) dall’album “Elettra” (2009)

“Marie ti amiamo” (Consoli-Battiato-Sgalambro) dall’album “Elettra” (2009)

“La signora del quinto piano” (Consoli-Vaccaro) dall’album “L’abitudine di tornare” (2015)

“Oceani deserti” (Gazzé-Galafate Orlandi-Consoli) dall’album “L’abitudine di tornare” (2015)

“La notte più lunga” (Consoli-Distefano) dall’album “L’abitudine di tornare” (2015)