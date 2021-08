Power Hits Estate, all'Arena di Verona: cast, scaletta e premi

Si svolge questa sera l'evento finale di "Power hits estate", l'evento organizzato da RTL 102.5 per celebrare le canzoni dell'estate: lo show si svolge all'Arena di Verona e sarà trasmesso in diretta sia in radio che in video sui canali dell'emittente nonché su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e TV8 (tasto 8 del telecomando) e in streaming su RTL 102.5 PLAY e NOW.

La serata sarà presentata da Angelo Baiguini, Federica Gentile con Massimo Giletti, Fabrizio Ferrari, Matteo Campese e Paola Di Benedetto. La serata si aprirà con Ligabue e Duran Duran, questo il cast completo degli artisti che si esibiranno: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alfa, Alvaro Soler, Ana Mena, Annalisa, Baby K, Blanco, Bob Sinclar, Boomdabash, Caparezza, Carl Brave, Carmen Consoli, Colapesce, Cristiano Malgioglio, Dimartino, Dotan, Duran Duran, Elettra Lamborghini, Emma, Evry, Fabio Rovazzi, Federico Rossi, Fedez, Francesca Michielin, Fred De Palma, Gianni Morandi, Giusy Ferreri, Goodboys, Irama, Jake La Furia, J-Ax, Kungs, La Rappresentante Di Lista, Ligabue, Loredana Bertè, Madame, Mahmood, Marco Mengoni, Michele Bravi, Molly Hammar, Noemi, Orietta Berti, Ornella Vanoni, Riton, Rocco Hunt, Samuel, Sangiovanni, Sfera Ebbasta, Sophie And The Giants, Sottotono, Takagi & Ketra, Tecla.

Alla fine della serata verrà premiato un vincitore assoluto (nel 2019 e 2020 vinseroBoomdabash e Alessandra Amoroso), mentre sono già stati annunciati alcuni premi

Premio Siae: Colapesce e Dimartino – “musica Leggerissima”

Premio Fimi: Fedez, Achille Lauro Ft. Orietta Berti – “mille”

Premio Pmi: Bob Sinclar Ft. Molly Hammar – “we Could Be Dancing”

Premio Power Hitstory: Duran Duran, Carmen Consoli e Ornella Vanoni

Premio Power Hits Top Album: Sfera Ebbasta – “Famoso”

Premio Power Hits Platino: Ligabue