La prima grande estate di Vasco Rossi

La canzone che dà il titolo all’album “Bollicine” è un fresco e semiparlato pop rock che spernacchia sia le musiche degli spot sia l’easy listening più patinato smozzicando in stile un po’ “Vado al massimo” parole e frasi ben pensate.

È chiaro che, in modo calcolato, Vasco Rossi qui gioca e provoca, parla di cocaina anche alludendo ai rischi che, a causa sua, sta correndo di persona. Al tempo stesso (sia pur fra eccessi e luoghi comuni) usa la provocazione per far passare un più sottile attacco alle pubblicità, ai loro falsi miti, al dilagare del capitalismo fra radio e TV che arriva a saturare le menti dei più giovani.

Il brano funziona e vince persino il Festivalbar con 764.500 preferenze davanti alla bella “Amore disperato” di Nada, regalando a Vasco il trionfo del 3 settembre 1983 all’Arena di Verona, anteprima dei suoi futuri fasti da stadio.

Nella testa di Vasco c’era anche l’idea, rimasta a livello di prove cartacee di soggetti delle storie, di un fumetto intitolato proprio “Bollicine”, nel quale i continui rimandi a personaggi del Carosello RAI anni ’60 avrebbero meglio esplicitato gli attacchi al presunto “far bene” della Coca-Cola e di prodotti simili. Per vari motivi, non ultimi il successo e l’ambiguità, “Bollicine” rimarrà un must di Vasco.

Il testo sopra riportato è tratto dal libro di Andrea Pedrinelli “Vasco Rossi, la storia dietro le canzoni”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione dell’autore e dell’editore.