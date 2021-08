Febbraio 2020: i Dream Theater suonano a Roma e Milano, l'11 e il 12: ancora non lo sappiamo ma è uno degli ultimi concerti internazionali per quasi due anni. Pochi giorni dopo scatta l'emergenza Coronavirus, e vengono annullati o rimandati tutti gli eventi musicali. I cantanti stranieri hanno iniziato a tornare solo quest'estate, ma il grosso dei concerti internazionali sarà a partire dal 2022.

E ci saranno di nuovo i Dream Theater: la band di John Petrucci e James LaBrie pubblicherà il nuovo album "A View From the Top of the World" il 22 ottobre 2021 per InsideOut Music, e andrà in tour nella prossima primavera. Tre le date italiane:



06 maggio 2022 - Roma - Palazzo dello Sport

07 maggio 2022 - Milano - Mediolanum Forum

08 maggio 2022 - Padova - Kioene Arena



La vendita generale dei biglietti sarà attiva a partire dal 3 settembre 2021 alle ore 10:00. Intanto ecco il primo singolo dal nuovo album, "The alien"