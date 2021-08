Massimo Pericolo stava per andare al Festival di Sanremo (e sarebbe successo un casino)

Uno dei cortocircuiti che ha generato in questi anni il successo e lo sdoganamento del rap è stato che questo grande salto sotto i riflettori accecanti del mondo mainstream è avvenuto senza che una grossa fetta del Paese fosse pronta a capire e a confrontarsi con questo tipo di musica. Per una buona parte del pubblico italiano è come se un mondo alieno e incomprensibile fosse arrivato misteriosamente (e pericolosamente) dentro le cuffie delle nuove generazioni. Ed è più facile giudicare, attaccare, fermarsi alla superficie, piuttosto che capire, studiare, informarsi. Che nella nostra Penisola, spesso, ci sia un problema di fraintendimento e pregiudizio nei confronti di questa musica è ormai evidente.

Pensate che cosa sarebbe successo se quest'anno in gara sul palco del Festival di Sanremo, insieme a Madame, si fosse presentato Massimo Pericolo per cantare “Airforce”. In molti, anche del mondo media, senza sapere nulla della sua storia, avrebbero googlato il suo nome trovando un pezzo come “7miliardi”. Per i fan sarebbe stata una sorta di strampalata favola dark. Ma la realtà ci dice che sarebbe scoppiato l’inferno, l’Ariston sarebbe stato divorato dalle fiamme delle polemiche. L'effetto di un vampiro in una chiesa. Se per un paio di settimane, nel 2020, il nemico numero uno del carrozzone sanremese era stato un Junior Cally qualsiasi, figuriamoci cosa si sarebbe scatenato per uno che canta “Mi sono fatto due anni, tu ti sei fatto due grammi” e brucia la tessera elettorale nel video della canzone. Marracash e Mahmood, come lo stesso Massimo Pericolo racconta nel suo libro “Il signore del bosco”, in uscita oggi per Rizzoli, gli sconsigliarono di partecipare, proprio perché si sarebbe potuto rivelare un’arma a doppio taglio non essendo ancora così affermato. E così “Airforce” alla fine è finita nel suo ultimo disco “Solo tutto”, uscito a marzo del 2021, e rimane uno dei brani migliori del progetto.

Se Alessandro Vanetti, questo il suo vero nome, decidesse un giorno di sfidare quel palco, sarebbe significativo consigliare di leggere a tutti i censori, critici ed haters proprio il suo primo libro. Dentro vengono raccontate con sincerità la sua storia e il perché della sua musica, anche negli aspetti più controversi e difficilmente digeribili. Scritto di suo pugno, il volume restituisce una fotografia nitida di chi sia davvero Massimo Pericolo. Non una maschera o un personaggio, ma uno “specchio interiore” che riflette il dentro e il fuori di un ragazzo classe 1992 cresciuto in provincia. È un “manuale di comprensione”, lontano da spettacolarizzazioni, crudo e diretto come la sua musica, utile a capire anche che cosa rappresenti il rap per un giovane che se ne innamora. Davanti alla visione di “8Mile” Alessandro, da ragazzino, ha avuto un’epifania.

E quando ha iniziato a scrivere era impossibile che i genitori divorziati, le “bugie” che hanno pervaso la sua adolescenza, le pesanti difficoltà economiche che gli impedivano di comprare una pizza, la depressione, il peso della provincia e il carcere, non trovassero una collocazione solida fra le sue barre. La parte in cui svela il suo amore per la filosofia, per pensatori come Schopenhauer e Nietzsche, è fondamentale per capire il suo universo a tratti nichilista, che ha iniziato a prendere forma a casa dei nonni, trovando il volume “La filosofia nel boudoir” di Sade. Non mancano riflessioni personali sull’individualismo, aneddoti e frammenti di vita passati con amici e colleghi come Speranza, i viaggi, i tour e ovviamente trovano spazio i retroterra di brani come “Baklava”, “Sabbie d’oro”, “7miliardi”, “Bugie”. Tutto corredato da foto, anche di fogli scritti a mano in cui i pensieri cercano un ordine. Fra le pagine affiora una sensibilità non comune.

“Non sarei quello che sono se fossi nato e cresciuto altrove”, scrive Massimo Pericolo. La provincia meccanica ha pervaso e pervade la vita e l’immaginario del rapper che nel suo “Polo Nord” ha trovato amore e odio. Il capitolo sull’operazione “Scialla Semper”, che gli ha spalancato le porte del carcere nel 2014, e quello finale sulla storia di Martina, amica scomparsa a cui ha dedicato il suo ultimo disco, sono due montanti al mento. Non c’è nessun effetto lacrimevole, ma solo un paio di occhi aperti sulla realtà. È una realtà costruita su storie dure che ai più non piacciono, storie che spesso preferiamo tenere lontane e che, quando per caso vengono a galla, rischiamo di giudicare con troppa leggerezza. È una realtà che, nonostante si provi a non accettare, in qualche modo ci riguarda sempre, un mondo di luci e ombre che il rap, in questo caso proprio quello di Massimo Pericolo, assimila e schiaffa in faccia a tutti.