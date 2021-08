Duran Duran, ecco la nuova "Anniversary"

Una nuova canzone e una performance italiana per i Duran Duran: la band inglese, ha pubblicato "Anniversary", che potete ascoltare qua sotto. Si tratta della seconda anticipazione dal nuovo album dopo "Invisible": "Future past" uscirà il 22 ottobre, a sei anni "Paper Gods", e vede la collaborazione di Erol Alkan, Giorgio Moroder e Mark Ronson, ed ospiti speciali come il chitarrista del Blur Graham Coxon, l'ex pianista di Bowie Mike Garson e Lykke Li alla voce.

Anniversary è una canzone speciale per noi. Ovviamente eravamo consapevoli del nostro imminente 40° anniversario, ma volevamo che il significato della canzone fosse inclusivo nel modo più ampio possibile. Dopo aver suonato e lavorato insieme per così tanto tempo, apprezziamo molto il vero significato dello "stare insieme" . Non è qualcosa che avremmo pensato di fare 40 anni fa, ma lo facciamo oggi! È stato anche divertente costruire una traccia con accenni ai precedenti successi dei Duran, un pò come la caccia alle uova di Pasqua che i fan si divertiranno a trovare.”.

La band sarà questa sera all'Arena di Verona, in occasione dell'evento “RTL 102.5 Power Hits Estate”, visibile anche in TV in diretta in streaming e in radiovisione sul canale 36 del digitale terrestre e 736 di Sky e su Sky Uno e Tv8