Ezio Bosso, il trailer de "Le cose che restano"

Il film "Le cose che restano", dedicato alla vita e alla carriera di Ezio Bosso, sarà presentato in anteprima tra pochi giorni alla 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia: la regia è di Giorgio Verdelli, la produzione di Sudovest Produzioni, Indigo Film con Rai Cinema. Il film sarà in uscita in sala con la distribuzione di Nexo Digital solo per tre giorni: il 4, 5, 6 ottobre. Ora si può vedere il trailer

Il film mette al centro la carriera e l’esistenza di Ezio Bosso, musicista scomparso il 14 maggio 2020. Nel lungometraggio il racconto è affidato allo stesso pianista e direttore d'orchestra torinese, attraverso la raccolta e la messa in fila delle sue riflessioni, interviste, pensieri in un flusso di coscienza che si svela e ci fa entrare nel suo mondo, come in un diario.

La narrazione è stratificata, in un continuo rimando fra immagine e sonoro. Le parole dell’artista si alternano alla sua seconda voce, la musica, e alle testimonianze di amici, famiglia e collaboratori che contribuiscono a tracciare un mosaico accurato della sua figura. Ezio Bosso è stato e sarà sempre una fonte d’ispirazione per chiunque vi si avvicini. “Una presenza, non un ricordo”, come racconta lo stesso regista del film, Giorgio Verdelli. Questo il poster