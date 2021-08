Korn, Jonathan Davis in concerto seduto per gli effetti del Covid

"I'm fucking feeling very weak but I fucking refuse to fucking cancel!": sono le parole di Jonathan Davis, il frontman dei Korn, alle prese con i postumi del Covid-19 sul palco. Qualche settimana fa la band statunitense aveva rinviato e cancellato alcuni concerti perché il cantante ea risultato positivo al Coronavirus: "Ha bisogno di riposare e di riprendersi".

La band è infine tornata sul palco lo scorso 27 agosto ma, come riporta TMZ, il cantante è apparso per sua stessa ammissione molto affaticato. Così affaticato da fare una parte del concerto seduto su un trono, come si vede in questo video della prima data a Tinley Park, in Illinois.

In un video su Instagram il chitarrista Brian "head" Welch ha raccontato che Davis “È fisicamente debole e sta combattendo una battaglia mentale. Lo aiutano ogni tipo di amore, luce ed energia che potete mandargli. Qualunque sia lo spettacolo a cui venite, mandategli un po' di amore ed energia: ha bisogno di voi più che mai".