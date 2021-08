Shodement, in UK pagamento di anticipi per 10 milioni di sterline

Diritti maturati in ambito digitale, live show e apparizione a rassegne: su questi - e altri - canali di reddito la piattaforma di servizi per artisti con quartier generale in Gran Bretagna Shodement pagherà ai propri clienti anticipi per 10 milioni di sterline, pari a circa 13 milioni di euro. L’operazione è stata resa possibile grazie a un accordo trovato tra la società - attiva dal 2012, e ancora relativamente fresca del lancio di un’app sviluppata con una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale - e i propri partner finanziari, tra i quali figurano diversi istituti di credito europei e l’americana Sound Royalties.