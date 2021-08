Tre parole, sole cuore amore: che fine ha fatto Valeria Rossi

L'estate musicale di 20 anni fa fu dominata da "Sole cuore amore", ovvero “Tre parole”: un tormentone che arrivò primo in classifica, fu il secondo singolo più venduto dell'anno e lanciò la romana Valeria Rossi, che vinse il premio rivelazione dell'anno al Festivalbar. Qualche mese dopo, a ottobre, uscì un album, "Ricordatevi dei fiori": non andò altrettanto bene, si fermò al 28° posto della classifica e la carriera di Valeria Rossi si arenò.

Su Repubblica c'è una lunga intervista alla cantante a firma di Ernesto Assante, che ricostruisce cosa successe quell'estate e dopo:

Ero un'autrice non una performer, non avevo alcuna esperienza dei meccanismi di show business, era tutto nuovo per me. Ero ovviamente contenta all'inizio, molto sorpresa ma anche molto divertita da quello che stava accadendo. Capii abbastanza presto che tutto stava prendendo dimensioni anomale e capii che se non stavo attenta avrei perso completamente il controllo su me stessa e sulla mia vita. Tutto durò due anni, piuttosto rocamboleschi dal punto di vista professionale. Perché alla fin fine era una professione inventata, anzi è difficile anche chiamarla professione, io ero un'autrice e sapevo ben poco di palcoscenici.

Valeria Rossi spiega così il successo della canzone:

Una delle spiegazioni è che nella canzone c'è un mix di elementi, un elenco di immagini che è simile al linguaggio dell'anima, per cui ha bypassato la mente razionale ed è andata diretta nella sfera delle emozioni. In realtà è un testo taoista: io ho fatto la stessa scuola che ha fatto Battiato, che ha abbinato l'ascesi alla materia. Nel testo di Tre parole in realtà c'è tutto.

(...)

Al di là di un primo livello di lettura, in realtà, la canzone conteneva una specie di mappa del nostro territorio interiore, un invito ad andare in una determinata direzione al posto di un'altra.

Valeria Rossi ha pubblicato nel 2004 "Osservi l'aria", ritirandosi poi di fatto dalla carriera musicale. Nel 2014 è uscito "Bimbincucina", un CD dedicato a ricette per i più piccoli. Ora lavora all'anagrafe e si occupa di counseling.