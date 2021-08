Mahmood dopo l'incendio: "Sto bene". Ermal Meta lo difende dagli hater

Tra le persone coinvolte nell'incendio che ha devastato la cosiddetta "Torre dei moro" a Milano c'è anche Mahmood: il cantante di "Soldi" ha casa nell'edificio di via Antonini andato a fuoco domenica, come era stato rivelato la sera stessa da Morgan, che vive lì vicino, nella periferia sud della città, e che ha documentato l'incendio su instagram.

Mahmood, nelle scorse ore, ha postato una storia su Instagram rassicurando i fan:

Sto bene. Per fortuna non ci sono state vittime.

Un grazie ai vigili del fuoco per l'incredibile lavoro svolto e a voi tutti per i messaggi.

vi voglio bene